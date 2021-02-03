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  3 февраля 2021
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Узбекистан и Пакистан обсудили проект трансафганской дороги

CentralAsia (UZ) -  2 февраля президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял советника премьер-министра Пакистана Абдул Разака Давуда. В ходе беседы стороны обсудили проект трансафганской железной дороги, сообщает 2 февраля пресс-служба президента Узбекистана.

Советник заявил, что Пакистан поддерживает инициативу Узбекистана по строительству трансафганской железной дороги через территорию Афганистана в пакистанский Пешавар.

Достигнуты договоренности о рассмотрении возможностей развития грузовых авто- и авиаперевозок, подготовке соглашения о преференциальной торговле, обмене опытом в области таможенного дела, активизации бизнес-диалога и проведении деловых мероприятий.

Стороны согласовали график встреч делегаций между деловыми и высшими кругами республик.

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