Я выбрал монгольский гэр, чтобы продвигать монгольскую культуру и традиции в Нидерландах, - Роуэн Ли Харцуйкер

CentralAsia (MNG) - Голландец Роуэн Ли Хартсайкер специалист в области графического дизайна, разрабатывает дизайн для сайтов.

Он привлек к себе много внимания, используя в качестве офиса монгольскую юрту.





«Я с 18 лет интересовался историей и культурой Монголии. Есть много причин работать в монгольской юрте, одна из главных — это то, что моя жена монголка. Поэтому, даже если вы живете в чужой стране, вам хочется быть ближе к традициям своей родины и создать более-менее национальную среду. И я выбрал монгольскую юрту для своей жены. С другой стороны, монгольские юрты очень уникальны и привлекательны. Я также хочу продвигать монгольскую культуру и традиции в Нидерландах. Печка в доме и ощущение близости к природе заставляют меня чувствовать связь с Монголией. Пламя и запах огня заставляют меня чувствовать себя хорошо, так я расслабляюсь», - объяснил он.





«Мы уже 10 лет в браке. История нашего знакомства очень интересная. У меня была возможность дать интервью о Монголии местной газете и опубликовать фотографию, на которой я играю на Морин Хуур. Это интервью читали многие. Среди них была и моя супруга. В то время моя жена связалась со мной с удивлением и радостью, сказав: «Я впервые читаю такое замечательное интервью о Монголии за многие годы, проведенные в вашей стране». Так мы подружились в Facebook», - вспоминает Роуэн.







«Нашему сыну сейчас 5 лет. Он растет на монгольских народных песнях и игре на Морин Хуур. Думаю, когда он вырастит, он еще больше будет интересоваться родиной своей матери. Последний раз я был в Монголии в 2016 году. Семья моей жены приезжает к нам каждый год. Я планировал посетить Монголию прошлым летом, но не смог этого сделать из-за пандемии», - говорит он.













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