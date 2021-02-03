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  3 февраля 2021
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В Узбекистане открылась зимняя школа для женщин из Афганистана

CentralAsia (UZ) -  1 февраля текущего года в рамках проекта «Поддержка экономических возможностей афганских женщин через обучение и стажировку в Казахстане и Узбекистане», начала свою работу зимняя школа для афганских женщин, обучающихся в высших учебных заведениях Узбекистана. Об этом сообщили местные СМИ. Целью зимней школы, которая состоится 1-5 февраля 2021 года, является развитие и повышение образовательного потенциала афганских студенток в сферах гендерного равенства, расширения экономических прав и возможностей женщин, личного и профессионального развития, социальная интеграция, мир, безопасность и лидерство.

Также планируется провести зимнюю школу в виде интерактивных тренингов по модулям «Гендерное равенство и права женщин», «Расширение экономических возможностей женщин» и «Мир и изменение поведения для развития общества и страны».

Полученные знания помогут афганским женщинам продвигать гендерное равенство по возвращении на родину, расширить возможности для получения новой работы и повысить социально-экономическое значение женщин в обществе.

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