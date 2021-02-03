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  3 февраля 2021
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На востоке Узбекистана произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) -  По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 3 февраля в 03:03 часов по ташкентскому времени на территории республики произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила М=3,2, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 215 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории города Намангана составила 4 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.

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