На востоке Узбекистана произошло землетрясение силой 4 балла

CentralAsia (UZ) - По данным Республиканского Центра Сейсмопрогностического Мониторинга МЧС Узбекистана, 3 февраля в 03:03 часов по ташкентскому времени на территории республики произошло землетрясение. Магнитуда подземных толчков составила М=3,2, глубина - 10 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента - 215 км в юго-восточном направлении.

Сила подземных толчков на территории города Намангана составила 4 балла.

Сведений о пострадавших и разрушениях нет.