Южная Корея исключила Узбекистан из списка стран в «красной зоне»

- Узбекистан, общество
- 10:41, 03 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в Узбекистане, Республика Корея исключила РУз из списка стран в "красной зоне".
В этой связи Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана проводятся переговоры со соответствующими ведомствами Республики Корея с целью согласования порядка организованной отправки граждан в Республику Корея в период пандемии, у которых имеются контракты и срок визовых подтверждений не истек.
В ведомстве отметили, что в случае появления новостей об организованной отправке граждан в Корею, об этом будет объявлено на официальных информационных каналах Агентства по внешней трудовой миграции.