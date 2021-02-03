Южная Корея исключила Узбекистан из списка стран в «красной зоне»

CentralAsia (UZ) - Учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации в Узбекистане, Республика Корея исключила РУз из списка стран в "красной зоне".

В этой связи Агентством по внешней трудовой миграции Узбекистана проводятся переговоры со соответствующими ведомствами Республики Корея с целью согласования порядка организованной отправки граждан в Республику Корея в период пандемии, у которых имеются контракты и срок визовых подтверждений не истек.

В ведомстве отметили, что в случае появления новостей об организованной отправке граждан в Корею, об этом будет объявлено на официальных информационных каналах Агентства по внешней трудовой миграции.