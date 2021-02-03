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  3 февраля 2021
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Надеемся в ближайшем будущем восстановить демократическую политическую систему в Мьянме, - МИД Монголии

CentralAsia (MNG) -  Мы выражаем нашу обеспокоенность в связи с ситуацией в Мьянме, которая может остановить процесс демократизации с объявлением чрезвычайного положения 1 февраля 2021 года, сообщает МИД Монголии.

Монголия постоянно поддерживает процесс демократизации в Мьянме и по-прежнему надеется, что демократическая политическая система будет восстановлена ​​как можно скорее, говорится в сообщении ведомства.

Ранее СМИ сообщили, что в Мьянме задержаны президент страны и лидер правящей партии «Национальная лига за демократию» Аун Сан Су Чжи, которая также занимает пост государственного советника.

Также сообщалось, что военные в Мьянме объявили чрезвычайное положение в стране сроком на год после задержания руководства страны.

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