[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Instagram появилась функция восстановления удаленных публикаций
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото

CentralAsia (CA) -  В соцсети Instagram появилась функция восстановления недавно удаленных публикаций и stories. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.

«Сегодня мы представляем функцию «недавно удаленное», которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — говорится в заявлении.

Отмечается, что пользователи смогут восстановить stories в течение суток, публикации — в течение 30 дней.

Кроме того, сервис усилил меры защиты, и чтобы удалить публикации, соцсеть будет запрашивать дополнительное подтверждение.

print
  • В России число жертв коронавируса превысило 74 тысячи
  • В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек
  • Алексея Навального доставили в Мосгорсуд. Видео


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com