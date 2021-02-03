В Instagram появилась функция восстановления удаленных публикаций

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CentralAsia (CA) - В соцсети Instagram появилась функция восстановления недавно удаленных публикаций и stories. Об этом сообщила пресс-служба сервиса.



«Сегодня мы представляем функцию «недавно удаленное», которая поможет управлять вашим контентом. Мы знаем, что люди просили об этом, и теперь впервые вы можете просматривать и восстанавливать удаленный контент в приложении Instagram», — говорится в заявлении.



Отмечается, что пользователи смогут восстановить stories в течение суток, публикации — в течение 30 дней.



Кроме того, сервис усилил меры защиты, и чтобы удалить публикации, соцсеть будет запрашивать дополнительное подтверждение.