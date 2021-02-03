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  3 февраля 2021
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За сутки в Узбекистане выявили 58 новых случаев коронавируса. Всего 78 859

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 2 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 859 (+58).

По данным Минздрава республики, новые случаи выявлены в Джизакской, Бухарской, Ферганской, Хорезмской, Ташкентской области и в городе Ташкенте.

За сутки в Ташкенте вылечились 23 пациента, всего выздоровели 77 333 (+47) человек, показатель выздоровления составил 98%.

Из 905 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.

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