Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии

Город Ухань

CentralAsia (CA) - Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающая происхождение коронавирусной инфекции, в среду посетила Уханьский институт вирусологии.



Эксперты приступили к работе 28 января, после того как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.



Ранее они посетили уханьскую больницу, которая, согласно официальным сведениям, принимала первых пациентов с новым коронавирусом. Члены делегации считают этот визит особенно важным. «Это возможность напрямую поговорить с врачами, которые работали в самый критический момент борьбы с COVID-19», - сказал один из участников инспекции, вирусолог Питер Дашак.

В числе прочего эксперты планируют посетить рынок, с которого, вероятно, начал распространяться COVID-19.