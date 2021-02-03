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  3 февраля 2021
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Эксперты ВОЗ посетили Уханьский институт вирусологии
Город Ухань
Город Ухань

CentralAsia (CA) -  Группа экспертов Всемирной организации здравоохранения, изучающая происхождение коронавирусной инфекции, в среду посетила Уханьский институт вирусологии.

Эксперты приступили к работе 28 января, после того как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин.

Ранее они посетили уханьскую больницу, которая, согласно официальным сведениям, принимала первых пациентов с новым коронавирусом. Члены делегации считают этот визит особенно важным. «Это возможность напрямую поговорить с врачами, которые работали в самый критический момент борьбы с COVID-19», - сказал один из участников инспекции, вирусолог Питер Дашак.

В числе прочего эксперты планируют посетить рынок, с которого, вероятно, начал распространяться COVID-19.

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