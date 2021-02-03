Под Ташкентом мужчина пытался украсть 8-летнюю девочку из школы

CentralAsia (UZ) - В Янгиюле незнакомый мужчина встретил несовершеннолетнюю девочку со школы и попытался увести ее вместе с собой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Ташкентской области.

По данным ведомтсва, 29 января текущего года примерно в 12:10 ученица первого класса С.А. 2013 года рождения в городе Янгиюле вышла после окончания уроков со школы. Возле учреждения к ней подошел незнакомый мужчина и завел разговор. Неизвестный пообещал девочке, что угостит сладостями, взял ее школьный рюкзак и направился в сторону рынка.

Пройдя некоторый промежуток времени, девочка заплакала и сказала, что не пойдет с ним дальше, вследствие чего мужчина вернул школьнице рюкзак и продолжил путь один. Данная ситуация попала на камеры видеонаблюдения и распространилась в социальных сетях.

Выяснилось, что родители девочки не знакомы с этим мужчиной.

В настоящее время сотрудниками УВД ведется расследование для определения личности мужчины с видео.