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  3 февраля 2021
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В Египте найдены мумии с золотыми языками. Фото

CentralAsia (CA) -  Международная команда археологов из Египта и Доминиканской Республики при раскопках 16 каменных гробниц в александрийском храме Тапосирис Магна обнаружила мумии возрастом в две тысячи лет, во рту у которых находились золотые языки. Об этом сообщило Министерство по делам древностей Египта.

Отмечается, что сами мумии практически не сохранились, однако во рту у некоторых из них были обнаружены амулеты из золотой фольги в форме языков. Древние египтяне полагали, что это помогало мертвым предстать перед судом владыки загробного царства, бога Осириса.


По словам руководителя раскопок, археолога университета Санто-Доминго Катлин Мартинес, позолоченные изображения Осириса были обнаружены на штукатурке, которой была частично покрыта одна из мумий. Такая штукатурка делалась из слоев льна, пропитанных клеем и покрытых гипсом.

Мартинес рассказала также, что оштукатуренную голову второй мумии украшали золоченые изображения короны, рогов и кобры. На груди было нарисовано ожерелье с кулоном в виде головы сокола.

Как говорит представитель Министерства по делам древностей в Александрии Халед Або Эль-Хамд, в ходе археологических раскопок в Тапосирис-Магна была также обнаружена женская погребальная маска, восемь листков от золотого венца и 8 мраморных масок греческого и римского периодов.

Ранее в храме уже находили монеты с изображением царицы Клеопатры VII. Это была последняя царица из греческой династии Птолемеев, правившая Египтом с 51-го по 30-й годы до н.э. После ее смерти Египет перешел под римское правление.

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