В Бельгии скончался уроженец Узбекистана и казахстанский миллиардер Алиджан Ибрагимов

CentralAsia (KZ) - 3 февраля на 67-м году жизни скончался казахстанский олигарх Aлиджан Ибрагимов, один из главных акционеров Eurasian Resources Group (ERG). Об этом международная группа компаний сообщила на своем сайте. Место и причина смерти в пресс-релизе не уточняются.

Некоторые СМИ сообщили, что Ибрагимов мог умереть от осложнения коронавирусной инфекции.

«Он умер в Бельгии, но его похоронят в родном Токмаке (город в Чуйской области Кыргызстана. — Ред.). Известно, что Ибрагимов заболел в Казахстане. Когда состояние ухудшилось, он отправился на лечение в Бельгию, где впоследствии и скончался», — пишет Kaktus.Media.

Ибрагимов, владелец 20,7 процента акций ERG, был партнером по Eurasian Resources Group олигархов Александра Машкевича (20,7 процента) и Патоха Шодиева (18,6 процента) и правительства Казахстана (40 процентов).

В 2019 году журнал Forbes оценил состояние Ибрагимова в 2,3 миллиарда долларов (Машкевича — в 2,4 миллиарда долларов, Шодиева — в 2,1 миллиарда долларов).

По данным издания, бизнесмену, среди прочего, принадлежат по 33 процента в акционерных обществах «Евразийская финансовая компания», куда входит Евразийский банк, «Евразийская промышленная компания». В 2020 году он занял пятое место в рейтинге 50 самых богатейших бизнесменов Казахстана, опубликованном казахстанской версией журнала Forbes.

Ибрагимов родился 5 июня 1953 года в Ферганской области Узбекистана. В открытых источниках сообщается, что у него шестеро детей. Проживал также в городе Токмаке Чуйской области Кыргызстана.

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