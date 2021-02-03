Каждый пятый житель планеты рано или поздно заболевает раком, - ВОЗ

- Азия и мир, общество
- 13:38, 03 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Каждый пятый житель планеты рано или поздно заболевает раком. Каждый восьмой мужчина и каждая одиннадцатая женщина умирает от этой болезни. 70% смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, приходится на страны с низким и средним уровнем дохода, сообщает Центр новостей ООН.
«По сути рак – это уже проблема каждой семьи», – сказал представитель ВОЗ Андрэ Ильбави. «Рак стал второй главной причиной смертей в мире», – добавил он. На первом месте, по данным ВОЗ, – сердечно-сосудистые заболевания.
В 2020 году, сообщают эксперты ВОЗ, раком заболели 19,3 миллиона человек. 10 миллионов человек скончались в результате этого заболевания.
Самый распространенный вид рака – рак груди. За ним следуют рак легких, рак толстой кишки и рак простаты.
В ВОЗ также сообщают, что онкологические заболевания стали главной причиной смерти среди детей и подростков. Ежегодно рак диагностируют у 400 тысяч детей.
Рак и COVID-19
Специалисты подчеркивают, что ранняя диагностика играет ключевую роль в лечении рака. Из-за отсутствия качественной диагностики и лечения на ранних стадиях заболевания в странах с низким и средним уровнем доходов показатели смертности от рака значительно выше, чем в богатых странах.
Ситуация только усугубилась на фоне пандемии COVID-19, когда системы здравоохранения работали на пределе возможностей и все ресурсы были направлены на борьбу с коронавирусом, отмечают специалисты.
По данным ВОЗ, в 2020 году в 40 процентах стран лечение онкологических заболеваний оказалось под ударом из-за пандемии. При этом люди, больные раком, подвержены повышенном риску смерти от COVID-19 и тяжелого протекания болезни.
Прогнозы экспертов
Число случаев заболевания раком, так же, как и количество смертей, вызванных онкологическими заболеваниями, продолжает расти. Прогнозы специалистов на будущее неутешительны – в ближайшие десятилетия эта тенденция сохранится.
По данным ВОЗ, в 2040-м году число случаев заболевания раком будет на 47 процентов выше, чем в 2020 году. Самый значительный рост показателей снова придется на страны с низким и средним уровнем дохода.
Что можно сделать, чтобы защитить себя от рака
Эксперты ВОЗ предлагают не забывать об основных причинах заболевания раком и внести соответствующие коррективы в свой образ жизни:
- не курить;
- ограничить употребление алкогольных напитков;
- поддерживать себя в форме – регулярно заниматься спортом, хорошо питаться, в частности, есть больше овощей и фруктов;
- следить за своим здоровьем и сделать прививки от заболеваний, которые могут вести к раку, – от гепатита Б и от вируса папилломы;
- не проводить много времени на открытом солнце.