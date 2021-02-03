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  3 февраля 2021
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ВОЗ зафиксировала рекордное число умерших от COVID-19 за последнюю неделю

CentralAsia (CA) -  За прошедшую неделю в мире зарегистрировано 96 364 случая смерти от коронавирусной инфекции, что является рекордным показателем с начала пандемии. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения.

За минувшую неделю было выявлено 3 686 110 новых зараженных, что существенно меньше, чем за период с 18 по 24 января (4 104 947 случаев).

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус ранее отметил, что число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в мире снижается третью неделю подряд.

Особенно заметным спад заболеваемости за минувшую неделю был в Африке (на 27%) и регионах Европы (на 18%). Смертность в этих регионах также упала (на 8% в обоих случаях), однако при этом рост летальности был зарегистрирован в Западно-Тихоокеанском регионе (на 21%), в Восточном Средиземноморье (на 9%) и в Западном полушарии (на 4%).

В Северной и Южной Америке за семь дней заболели более 1,8 млн человек и умерли более 47 тыс. В Европе число заразившихся выросло более чем на 1,25 млн, а число летальных исходов - более чем на 36 тыс. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 200 тыс. новых случаев инфицирования, умерли более 3 тыс. человек.

В США число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 1,07 млн. Далее следуют Бразилия (более 364 тыс. новых случаев), Великобритания (более 178 тыс.), Франция (более 141 тыс.), Россия (более 131 тыс.), Испания (более 109 тыс), Мексика (более 109 тыс.), Индия (более 91 тыс.), Колумбия (более 90 тыс) и Индонезия (более 88 тыс).

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