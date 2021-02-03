[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В России число зараженных коронавирусом превысило 3,9 млн

CentralAsia (CA) -  За прошедшие сутки в России зарегистрировано 16 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.

Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 748 (10,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции.

По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 287 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 388 человек.

Новости по теме:

print
  • На утро 2 февраля в Казахстане коронавирус выявлен у 1161 человека
  • В Узбекистане за сутки выявили 46 новых случаев коронавируса. Всего 78 801
  • На Манежную площадь в Москве стянули силовиков из-за возможного протеста сторонников Навального. Видео, фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com