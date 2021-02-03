В России число зараженных коронавирусом превысило 3,9 млн

CentralAsia (CA) - За прошедшие сутки в России зарегистрировано 16 474 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Новые случаи выявлены в 85 регионах страны, в том числе активно без клинических проявлений — 1 748 (10,6%). Таким образом, всего в России нарастающим итогом зафиксировано 3 901 204 случая (+0,42%) коронавирусной инфекции.



По данным Роспотребнадзора, за весь период проведено свыше 102,8 млн лабораторных исследований на COVID-19, в том числе 287 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 626 388 человек.