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  3 февраля 2021
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За сутки в России от коронавируса умерли больше 500 человек

CentralAsia (CA) -  В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 526 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 65 и Санкт-Петербурге — 55.

Общее количество жертв коронавируса в России достигло 74 684 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,9 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 626 388 пациентов.

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