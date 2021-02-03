За сутки в России от коронавируса умерли больше 500 человек

CentralAsia (CA) - В России за последние сутки от коронавирусной инфекции скончались 526 человек, передает оперативный штаб.

Сообщается, что большинство новых случаев смерти зафиксировано в Москве — 65 и Санкт-Петербурге — 55.



Общее количество жертв коронавируса в России достигло 74 684 человек. Всего с начала пандемии в РФ COVID-19 выявлен у 3,9 млн человек, из них выздоровели — 3,3 млн, под медицинским наблюдением остаются 626 388 пациентов.