В Туркменистане полиция проводит рейды против продавцов военной одежды и задерживает их, - СМИ

CentralAsia (TM) - В Туркменистане полиция выявляет продавцов военной одежды. Власти пытаются выйти на след продавцов военной формы. Об этом 2 февраля сообщил корреспондент Радио Азатлык.

Сообщается о солдатах, торгующих военной одеждой, украденной в военных частях. Предметы военной формы, предлагаемые по дешёвым ценам, пользуются популярностью среди переживающего экономические трудности населения.

Полиция Дарганаты проводят рейды на рынках этрапа и города Газоджак против гражданских лиц, торгующих и носящих предметы военной формы. «У них отбирают военную одежду, которой они торгуют или носят. А их самих штрафуют», рассказал один свидетелей проводимых рейдов корреспонденту Азатлыка.

По словам источника, знакомого с ситуацией, рейды по выявлению торговли военной формой начались 29 января.

Местные жители рассказывают, что военная одежда является ходовым товаром, так как её можно приобрести по доступным ценам.

Среди торговцев предметами военной формы, украденными из военных частей, есть военнослужащие, в том числе солдаты срочной службы. «Они торгуют этим, чтобы заработать на хлеб и курево», - рассказал местный житель.

Местные жители считают, что рейды против гражданских лиц, носящих военную одежду, направлены на запугивание военнослужащих, торгующих краденой униформой.

За последние четыре года увеличилось количество военных начальников, привлечённых к уголовной ответственности за мелкие хищения.

Родственник солдата из Байрамали, в данное время проходящего службу в Ашхабаде, рассказал, что «в военной части, кроме зелёнки и йода, нет других медикаментов». Если раньше в этой части солдатам давали хлеб с маслом, то теперь их кормят только хлебом, а вместо чая с сахаром поят чаем из лекарственных растений.