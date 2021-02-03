Президент Узбекистана поручил СГБ заняться проблемами молодежи

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на прошлой неделе поставил перед Службой государственной безопасности (СГБ) задачу «системно изучить и координировать социальные проблемы молодежи».

27 января под председательством президента Шавката Мирзиёева состоялось видеоселекторное совещание, посвященное обсуждению мер по обеспечению занятости и содержательной организации досуга молодежи.

В первоначальном сообщении пресс-службы главы государства говорилось, что ответственными за решение проблем молодежи назначены заместители глав администраций (замхокимы), руководители территориальных подразделений Государственного налогового комитета, Торгово-промышленной палаты и коммерческих банков.

На обнародованной интернет-изданием Kun.uz видеозаписи, сделанной во время видеоселекторного совещания, можно услышать следующие слова президента Мирзиёева: «На основании предложений и пожеланий в районах и городах утверждены молодежные программы. На СГБ возложена задача реализации этих программ, а также систематического изучения социальных проблем молодежи».

«Президент подчеркнул, что, учитывая важность поставленной задачи, СГБ будет контролировать реализацию программ. Сотрудники спецслужбы будут содействовать, а при необходимости заставят ответственных лиц выполнить поставленную задачу», – передает издание.