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  3 февраля 2021
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Президент Туркменистана объявил строгие выговоры руководителям нефтегазового комплекса

CentralAsia (TM) -  Строгие выговоры объявил президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов руководителям нефтегазового комплекса. Соответствующие Распоряжения были подписаны 2 февраля в ходе рабочего совещания по развитию нефтегазовой отрасли, сообщила информационная программа «Ватан» туркменского телевидения.

Согласно документам, Государственному министру – председателю Государственного концерна «Туркменгаз» Батыру Аманову строгий выговор объявлен «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, допущенные в работе недостатки», а председатель Государственного концерна «Туркменефть» Гуйчгелди Байгелдиев, глава Государственной корпорации «Туркменгеология» Мердан Розыев и директор Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов Довран Чишиев получили такие же взыскания «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, неудовлетворительные итоги минувшего года».

На этом же совещании строгий выговор «с последним предупреждением об исправлении в кратчайшие сроки допущенных недостатков» был объявлен курирующему ТЭК вице-премьеру Мыратгелди Мередову.

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