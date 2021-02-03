Туркменистан продлил эпидемиологические ограничения до 1 марта

CentralAsia (TM) - В Туркменистане действие ограничений для недопущения распространения COVID-19, которые были введены до 31 января, продлены до 1 марта.

Данные профилактические меры предполагают ограничение деятельности ряда объектов торговли, общепита, сервисных услуг, культурной сферы. Ограничения также касаются спортивных состязаний, посещения мечетей. Парикмахерские салоны и ателье продолжат работать, однако обязаны обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм и проведение дезинфекции.

До 1 марта в стране отменены ж/д перевозки и междугородные автобусные рейсы. Международные авиаперелеты по-прежнему остаются недоступными.

Несколькими днями ранее «Туркменские авиалинии» сообщили, что до 28 февраля продлили приостановку выполнения международных авиарейсов.



