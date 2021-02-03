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  3 февраля 2021
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Потребительская корзина в Узбекистане составила $206 в месяц на человека

CentralAsia (UZ) -  В декабре 2020 года Федерация обществ защиты прав потребителей Узбекистана провела работу по разработке расчета потребительской корзины в Республике Узбекистан с учетом статистических данных, мирового опыта и результатов тестовых исследований, проведенных методом социального опроса населения.

По итогу расчёта сумма потребительской корзины составляет примерно 2 157 000 сумов или 206 долларов, передает xs.uz.

В состав потребительской корзины из продуктовых товаров входят хлебные продукты, крупы и бобовые, мясопродукты, овощи, бахчевые, фрукты (в том числе цитрусовые и ягоды), молочные продукты, а также непродовольственные товары и услуги.

В непродовольственные товары входят лекарства, косметические средства и хозяйственные товары. Услуги включают в себя коммунальные, транспортные расходы и оплату за дополнительные курсы обучения.

Как правило потребительская корзина разрабатывается для трех социально-демографических групп населения – трудоспособное население, пенсионеры и дети.

Перечень товаров, разработанная Федерацией, рассчитана на основе месячного потребления трудоспособного населения, сообщает пресс-служба Федерации обществ защиты прав потребителей Узбекистана.

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