Польская журналистка Агниешка Пикулицка, заявившая о домогательствах, получила аккредитацию в Узбекистане

- Узбекистан, общество
- 16:28, 03 февраля 2021
- Просмотров: 271
|Продолжение: В Узбекистане уволили сотрудника МИД, который приставал к польской журналистке
|Предыстория: Журналист из Польши обвинила сотрудника МИД Узбекистана в сексуальных домогательствах
CentralAsia (UZ) - 3 февраля Агниешка Пикулицка-Вильчевска получила аккредитацию в качестве корреспондента телеканала «Al Jazeera» (Катар) в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба МИД.
Ранее журналистка сообщила о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана по имени Рустам, а затем давлении при попытке получить аккредитацию.
На эту ситуацию обратили внимание несколько международных организаций и дипломатов.
После этого в Министерстве иностранных дел приняли журналистку и, по словам Агниешки, ей заявили, что не знают, кто до неё домогался и кто такой Рустам.
Спустя несколько часов на сайте МИД появилось сообщение о том, что пресс-секретарь министерства встретился с Агниешкой Пикулицкой, выразил извинения и сообщил, что "Рустама" уволили. Однако полного имени и фамилии домогавшегося до журналистки сотрудника МИД не сообщили.