[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  3 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Польская журналистка Агниешка Пикулицка, заявившая о домогательствах, получила аккредитацию в Узбекистане
Продолжение: В Узбекистане уволили сотрудника МИД, который приставал к польской журналисткеПредыстория: Журналист из Польши обвинила сотрудника МИД Узбекистана в сексуальных домогательствах

CentralAsia (UZ) -  3 февраля Агниешка Пикулицка-Вильчевска получила аккредитацию в качестве корреспондента телеканала «Al Jazeera» (Катар) в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Ранее журналистка сообщила о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана по имени Рустам, а затем давлении при попытке получить аккредитацию.

На эту ситуацию обратили внимание несколько международных организаций и дипломатов.

После этого в Министерстве иностранных дел приняли журналистку и, по словам Агниешки, ей заявили, что не знают, кто до неё домогался и кто такой Рустам.

Спустя несколько часов на сайте МИД появилось сообщение о том, что пресс-секретарь министерства встретился с Агниешкой Пикулицкой, выразил извинения и сообщил, что "Рустама" уволили. Однако полного имени и фамилии домогавшегося до журналистки сотрудника МИД не сообщили.

print
  • Турция и Азербайджан проводят военные совместные учения на границе с Арменией
  • Джефф Безос покидает пост исполнительного директора Amazon
  • Вакцинация против коронавируса набирает обороты в Европе


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com