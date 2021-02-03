Польская журналистка Агниешка Пикулицка, заявившая о домогательствах, получила аккредитацию в Узбекистане

CentralAsia (UZ) - 3 февраля Агниешка Пикулицка-Вильчевска получила аккредитацию в качестве корреспондента телеканала «Al Jazeera» (Катар) в Узбекистане. Об этом сообщила пресс-служба МИД.

Ранее журналистка сообщила о домогательстве со стороны сотрудника Министерства иностранных дел Узбекистана по имени Рустам, а затем давлении при попытке получить аккредитацию.

На эту ситуацию обратили внимание несколько международных организаций и дипломатов.

После этого в Министерстве иностранных дел приняли журналистку и, по словам Агниешки, ей заявили, что не знают, кто до неё домогался и кто такой Рустам.

Спустя несколько часов на сайте МИД появилось сообщение о том, что пресс-секретарь министерства встретился с Агниешкой Пикулицкой, выразил извинения и сообщил, что "Рустама" уволили. Однако полного имени и фамилии домогавшегося до журналистки сотрудника МИД не сообщили.