Граждане Узбекистана смогут посещать Сейшелы без вакцинации, со справкой ПЦР

CentralAsia (UZ) - Сейшельские Острова включили Узбекистан в категорию стран, чьим гражданам разрешено посещать государство без вакцинации. О этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и туризма Сейшельских островов.



Страна открыта для всех вакцинированных иностранцев, но в случае с Узбекистаном и еще 41 государством достаточно предоставить справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, полученную не более, чем за 72 часа до вылета.

Обновленные условия для посещающих острова вступают в силу с середины марта.

Для въезда на Сейшельские Острова сроком до 30 дней гражданам Узбекистана виза не требуется.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 78 859 случаев коронавируса.