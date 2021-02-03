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  3 февраля 2021
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Граждане Узбекистана смогут посещать Сейшелы без вакцинации, со справкой ПЦР

CentralAsia (UZ) -  Сейшельские Острова включили Узбекистан в категорию стран, чьим гражданам разрешено посещать государство без вакцинации. О этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и туризма Сейшельских островов.

Страна открыта для всех вакцинированных иностранцев, но в случае с Узбекистаном и еще 41 государством достаточно предоставить справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, полученную не более, чем за 72 часа до вылета.

Обновленные условия для посещающих острова вступают в силу с середины марта.

Для въезда на Сейшельские Острова сроком до 30 дней гражданам Узбекистана виза не требуется.

По последним данным, в Узбекистане выявлено 78 859 случаев коронавируса.

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