Граждане Узбекистана смогут посещать Сейшелы без вакцинации, со справкой ПЦР

- Узбекистан, общество
- 16:58, 03 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - Сейшельские Острова включили Узбекистан в категорию стран, чьим гражданам разрешено посещать государство без вакцинации. О этом сообщается на сайте Министерства иностранных дел и туризма Сейшельских островов.
Страна открыта для всех вакцинированных иностранцев, но в случае с Узбекистаном и еще 41 государством достаточно предоставить справку ПЦР-теста с отрицательным результатом, полученную не более, чем за 72 часа до вылета.
Обновленные условия для посещающих острова вступают в силу с середины марта.
Для въезда на Сейшельские Острова сроком до 30 дней гражданам Узбекистана виза не требуется.
По последним данным, в Узбекистане выявлено 78 859 случаев коронавируса.