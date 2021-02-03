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  3 февраля 2021
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В Узбекистане откроют фонд помощи для перевозки «Грузов 200» из-за границы

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане создадут социальный фонд, который будет помогать трудящимся мигрантам за границей. Об этом сообщает пресс-служба агентства внешней трудовой миграции.

Фонд возьмёт на себя обязанности предоставлять иностранным работодателям существующие рабочие места, оплачивать стоимость авиа и железнодорожных билетов для возвращения на родину, а также оплачивать сумму услуг до 1000 долларов США при подготовке тела умершего в соответствии с обычаями и стоимость билета для доставки в Узбекистан.

На сегодняшний день, при хокимиятах Каракалпакстана, Сурхандарьи, Намангана, Хорезма и Сырдарьи созданы фонды социальной защиты и оказания материальной помощи трудовым мигрантам за границей.

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