Пандемия нанесла ущерб сфере перевозок Таджикистана на $26 млн

CentralAsia (TJ) - По данным министерства транспорта Таджикистана, в прошлом году из-за пандемии коронавируса сектор грузовых и пассажирских перевозок недополучил 300 млн сомони ($26,3 млн).

Азим Иброхим, министр транспорта страны, сказал 3 февраля на пресс-конференции, что Таджикистан готов возобновить перевозку пассажиров за пределы страны железнодорожным транспортом хоть сегодня. Однако, по его словам, из-за высокого уровня заболеваемости коронавирусом в России пока это не представляется возможным.

В период пандемии тысячи таджикских мигрантов в России ждали возвращения домой, некоторые возвращались чартерными авиарейсами, а другие ждали открытия железнодорожных и наземных маршрутов из-за проблем с деньгами.

Глава Минтранса также сообщил, что каждый грузовой вагон, прибывающий в Таджикистан, сначала проходит тщательную санобработку, а затем получает разрешение на въезд.

Власти Таджикистана ранее заявляли, что общий ущерб экономике страны в результате пандемии может составить более 2 млрд долларов, и этот показатель может продолжать расти.

Пандемия также привела к сокращению объемов денежных переводов из России примерно на 40 процентов. Денежные переводы таджикских трудовых мигрантов - один из основных источников экономического роста в стране.

Регулярные полеты в Таджикистан были приостановлены с марта, а туристический сектор, который считается прибыльной сферой экономики, практически остался без доходов.

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