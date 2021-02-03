Узбекистан занял 155-е место в рейтинге демократии

CentralAsia (UZ) - Узбекистан занял 155-е место из 167 в «Индексе демократии» The Economist Intelligence Unit. Страна улучшила позицию по сравнению с 2019 годом, но осталась в группе государств с «авторитарным режимом».

Узбекистан набрал 2,12 балла, улучшив позицию по сравнению с 2019 годом (2,01 балла), но остался в группе государств с «авторитарным режимом». Эксперты оценили качество избирательного процесса и плюрализма в 0,08 балла из 10, деятельность правительства — в 1,86 балла, политическое участие — в 2,78 балла, политическую культуру — в 5 баллов и гражданские свободы — в 0,88 балла.

Таджикистан занял 159-е место, Туркменистан - 162-е. Казахстан занимает 23-ю строчку (128), Кыргызстан — 21-ю (107).

«Беларусь, Азербайджан и четыре центральноазиатских государства (Казахстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан) остаются диктатурами, большинство лидеров которых находятся у власти десятилетиями», — отмечается в отчёте.

«В большинстве этих стран повышение рейтинга обусловлено ростом доверия к правительствам и политическим партиям. Однако отсутствие каких-либо жизнеспособных политических альтернатив и наличие репрессивного государственного аппарата, подавляющего несогласные голоса, может привести к преувеличенной поддержке политических элит в опросах общественного мнения», — говорится в отчёте EIU.

Первое место в рейтинге вновь заняла Норвегия с 9,81 баллами. В списке лидеров Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Канада. Индекс замыкают Центрально-Африканская Республика с 1,32 балла (165-е место), Конго и Северная Корея, набравшие 1,13 и 1,08 балла соответственно (166-е и 167-е места).

The Economist Intelligence Unit публикует «Индекс демократии» с 2006 года.