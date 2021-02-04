[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Talon Petroleum выходит на газовую арену угольных пластов Монголии

CentralAsia (MNG) -  Talon Petroleum Австралии планирует вести разведку газа из угольных пластов на юге Монголии. Компания подписала обязательное предложение с монгольского АО «Тэлмэн Ресурс» о передаче 33% -ной доли в предлагаемом соглашении о разделе продукции Гурван-Тэс XXXV.

Talon получила твердые обязательства от инвесторов собрать как минимум 4 миллиона австралийских долларов, из которых 1 миллион австралийских долларов был принят в качестве дополнительной подписки для финансирования предстоящей рабочей программы по проекту газа угольных пластов Гурван-Тэс и получения процентов.

«Тэлмэн Ресурс» имеет контракт на разведку на участке предлагаемого Соглашения о разделе продукции (СРП) и завершил начальную программу разведки для определения перспективности региона. Компания также завершила переговоры с Управлением минеральных ресурсов и нефти Монголии о коммерческих условиях СРП. Утверждение присуждения СРП ожидается в ближайшие месяцы.

Разрешение охватывает территорию в 8 400 km2 и находится примерно в 20 км от монгольско-китайской границы, недалеко от газотранспортной и распределительной сети Северного Китая и к западу от недавних открытий газа в угольных пластах Номгон компанией Elixir Energy.

Ожидается, что первоначальные наземные работы — включая бурение как минимум четырех керновых скважин для сбора данных для подтверждения содержания газа и понимания проницаемости — начнутся после получения СРП.

В соответствии с условиями причастности Talon может расторгнуть сделку по завершении начальной программы бурения или совершить дальнейшие операции. Talon также будет иметь право согласовать любое предложение Telmen о передаче или продаже дополнительной доли в СРП.

Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print
  • Монголия окажет полную поддержку гражданам в реализации жилищной политики, - премьер-министр
  • Узбекистан и Казахстан свяжет новая высокоскоростная железная дорога
  • В Египте найдены мумии с золотыми языками. Фото


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com