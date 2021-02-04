Ее день в суде: монголка финансирует дело о сексуальном насилии в Малайзии

CentralAsia (MNG) - Молодая женщина собрала деньги, чтобы возбудить дело о сексуальном насилии против бывшего полицейского, впервые в Малайзии.

Как сообщил в среду ее адвокат, монголка собрала тысячи долларов в виде краудфандинга, чтобы возбудить дело о сексуальном насилии против бывшего полицейского, впервые в Малайзии.

Группы по защите прав женщин Малайзии внимательно следили за этим делом, заявив, что жертвам нападений не следует прибегать к сбору средств, если у них нет денег, чтобы добиваться справедливости через суд.

Бывший полицейский отверг обвинения.

21-летняя Нандин-Эрдэнэ Хосхулэг в прошлом месяце подала апелляцию о выплате 46 500 ринггит (11 500 долларов США), чтобы провести ее день в суде.

Она подала апелляцию после того, как ее дело было закрыто в январе из-за отсутствия судебного депозита в размере 70 000 ринггит (17 316 долларов США).

Менее чем за две недели она собрала более 12000 долларов, по словам ее адвоката, поэтому теперь она может повторно подать гражданский иск против бывшего инспектора полиции, требуя неуказанного возмещения ущерба за предполагаемое сексуальное насилие и незаконное задержание.

«Ответ огромен, - сказал по телефону ее адвокат Мэтью Томас Филип Фонду Thomson Reuters. «Я очень удивлен… Насколько я знаю, это будет первый случай», - сказал он.

Филип планирует подать иск в следующем месяце.

По словам юриста, Нандин-Эрдэнэ, которая вернулась в Монголию в конце 2020 года, была воодушевлена скорейшей демонстрацией поддержки. «Когда я впервые увидел ее в полицейском участке, она была на грани отказа», - сказал он. «Благодаря поддержке, которую ей оказали, мнение изменилось, и она хочет, чтобы ее оправдали».

Юридическая фирма, представляющая бывшего полицейского Хазрула Хижама Газали, не сразу ответила на запрос о комментарии.

В прошлом году 30-летнему мужчине в отдельном уголовном процессе было предъявлено обвинение по нескольким пунктам обвинения в изнасиловании. Хазрул, тогдашний полицейский, якобы изнасиловал Нандин-Эрдэнэ и еще одну монгольскую женщину после того, как остановил их на блокпосту и отвез в гостиницу. Он отрицал все обвинения.

Защитники прав женщин заявили, что правило депозита раскрывает более широкие проблемы, с которыми сталкиваются пережившие изнасилование при отстаивании справедливости.

«Это сигнализирует другим жертвам изнасилования, что на их банковских счетах должно быть не менее 70 000 ринггитов, чтобы успешно подать иск против их насильников», - заявили в совместном заявлении оппозиционные политики Мария Чин Абдулла и Лим Йи Вэй.

По законам Малайзии изнасилование наказывается палкой и лишением свободы на срок до 20 лет.

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