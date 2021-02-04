В Монголии будет создана система принятия решений, основанная на науке и исследованиях

CentralAsia (MNG) - 2 февраля спикер парламента Г.Занданшатар провел онлайн-встречу с представителями Банка Монголии, Государственного органа государственной регистрации, Управления связи и информационных технологий, Налоговой администрации Монголии и Национального статистического управления.

В начале встречи спикер отметил, что встреча направлена на создание государственной системы принятия решений, основанной на оценках, фактах и науке, и поручил обратить внимание на создание единой базы данных государственных организаций путем активизации работы Национального статистического управления по «Статистике и правительственным данным».

Он подчеркнул, что, поскольку государственные органы имеют разную информацию и отдельные базы данных, некоторые решения правительства не достигают целевых групп. Например, было обнаружено, что более 30 процентов людей, получающих талоны на питание, имеют собственные автомобили, а 4,4 процента — домашний скот.

Затем выступил председатель Национального статистического управления Б. Батдаваа. Текущая статистическая деятельность сосредоточена на сборе данных и построении баз данных в соответствии с традиционными методами или утвержденными формами. Б. Батдаваа сказал: «У него есть несколько недостатков: он требует много времени, снижает важность информации, ограниченную способность обрабатывать конкретные результаты и сильно зависит от индивидуальных факторов. Поэтому в приоритетном порядке мы планируем начать работу по консолидации и увязке данных министерств и ведомств, изменив старый стиль статистики».

Создание единой базы данных позволит правительственным учреждениям, исследователям, предприятиям, СМИ и гражданам получать точную информацию из единой базы данных. Она также имеет то преимущество, что улучшает качество статистической информации, устраняет задержки во времени и делает процесс принятия государственных решений более основанным на исследованиях и упрощенным.

Поэтому было принято решение создать рабочую группу из представителей соответствующих государственных структур для работы над этим вопросом.

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