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  4 февраля 2021
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ГЧК объявила строгий карантин во время монгольского нового года — Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) -  Чтобы снизить риск заражения коронавирусом во время новогодних праздников по монгольскому лунному календарю, Государственная чрезвычайная комиссия (ГЧК) объявила 12-дневный строгий карантин с 11 февраля или на день раньше первого числа первого месяца монгольского нового года.

Другими словами, с 06:00 11 февраля 2021 года до 06:00 23 февраля 2021 года столица Улан-Батор будет находиться в режиме общественной готовности.

«Это решение было принято в связи с резким увеличением трафика и движения во время Цаган Сар. Решение было принято на основе рекомендаций Ученого совета при Государственной чрезвычайной комиссии, математических расчетов сектора здравоохранения и преподавателей Национального университета Монголии. Строгий карантин во время Цагаан Сар снизит заражение в 3-4 раза», - сказал вице-премьер и глава ГЧК С.Амарсайхан.

Цагаан Сар — торжественный праздник монгольских и некоторых тюркских народов, начало весны и Новый год по монгольскому лунно-солнечному календарю.

Праздник Цагаан Сар восходит к религиозным традициям монгольских народов. Он является символом обновления человека и природы, открытости и чистоты помыслов, надежды и добрых ожиданий. Название праздника происходит от монгольских слов цагаан — белый и сар — месяц. «Белый месяц» изначально считался праздником молочных продуктов и отмечался осенью. В это время заканчивалось приготовление впрок молочных продуктов, которые и употребляли на праздниках. Цагаан Сар представляет собой один из буддийских ритуальных праздников с элементами древнего шаманизма

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