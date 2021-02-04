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  4 февраля 2021
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Посол РФ передал новоназначенному министру Монголии поздравительное послание главы МИД России

CentralAsia (MNG) -  Новоназначенный министр иностранных дел Б.Бацэцэг 3 февраля 2021 года приняла посла Российской Федерации в Монголии И.К. Азизова.

В начале встречи Посол И.Азизов передал министру иностранных дел Б. Батцэцэгу поздравительное послание министра иностранных дел России С. В. Лаврова в связи с ее назначением министром иностранных дел Монголии.

В ходе встречи министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и посол Искандер Кубарович Азизов обсудили 100-летие установления дипломатических отношений между двумя странами по широкому кругу вопросов, связанных с углублением и обогащением всестороннего стратегического партнерства между Монголией и Россией. обменялись мнениями по таким вопросам, как совместные торжества и визиты на высоком уровне в течение года.

Посол И.К. Азизов, как глава дипломатического корпуса в Улан-Баторе, поздравил министра иностранных дел Б. Батцэцэг с ее новым назначением и пожелал ей всяческих успехов.

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