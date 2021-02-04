Появилась возможность заключения электронного договора с использованием «цифровой подписи» в Монголии

CentralAsia (MNG) - Цифровые подписи были разработаны во всем мире в 1970-х годах и теперь широко используются в государственных службах, судебной системе, нотариусах, электронной почте, контрактах и ​​доступе. Прошло 10 лет с тех пор, как Монголия приняла Закон об электронной подписи, и в этом отношении находится на одном уровне с другими странами мира.

Компания информационных технологий «SmartOfficeMN» специализируется на обмене информацией между государственными органами и использовании цифровых подписей и услуг в течение последних 7 лет. В том числе электронные архивы, делопроизводство, контракты и так далее.

В 2020 году была разработана система SMARTOFFICE, позволяющая государстенным и частным организациям обмениваться электронной корреспонденцией с цифровой подписью. В настоящее время система используется в повседневной работе более 1600 государственных и частных организаций.

С 1 февраля 2021 года они добавили в систему SMARTOFFICE новую услугу по заключению ЭЛЕКТРОННЫХ КОНТРАКТОВ с использованием цифровой подписи. В результате появляется возможность заключать контракты, передавать информацию и контролировать процесс с помощью цифровых подписей независимо от времени и расстояния.

Все услуги стали бесплатными в течение одного года в связи с коронавирусной пандемии.

Цифровая подпись — это математическая схема для проверки подлинности цифровых сообщений или документов. Действительная цифровая подпись при соблюдении предварительных условий дает получателю очень веские основания полагать, что сообщение было создано известным отправителем (аутентификация), и что сообщение не было изменено при передаче (целостность). Цифровые подписи часто используются для реализации электронных подписей, которые включают в себя любые электронные данные, несущие намерение подписи, но не во всех электронных подписях используются цифровые подписи. В некоторых странах, включая Канаду, Южную Африку, США, Алжир, Турцию, Индию, Бразилию, Индонезию, Мексику, Саудовскую Аравию, Уругвай, Швейцарию, Чили и страны Европейского Союза, электронные подписи имеют юридическое значение.

Монголия продолжит работать над увеличением количества услуг на основе цифровой подписи и удовлетворением потребностей граждан и бизнеса в этой области.

Самым крупным пользователем цифровых подписей является само правительство. Государственные органы (суды, полиция, прокуратура, нотариусы, архивы и т.д.) Должны увеличить потребность в цифровых подписях, регулируя их использование, распознавание и хранение цифровой информации.

Это приведет к увеличению использования цифровых подписей отдельными лицами и частными организациями, а также рядом систем в этой области. Если этот процесс будет успешным, Монголия сделает важный шаг в направлении ускорения цифрового перехода.

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