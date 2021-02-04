Монголия заняла 61-е место в рейтинге демократии

CentralAsia (MNG) - Монголия заняла 61-е из 167 стран в «Индексе демократии», составляемом ежегодно британской организацией The Economist Intelligence Unit. В списке Монголия расположилась после Хорватии, несколько улучшив свой показатель по сравнению с 2019 годом, но осталась в группе государств с flawed democracy или «ущербной демократии». Монголия набрала 6,48 баллов.

В рейтинге все страны делятся на четыре группы: полноценная демократия, ущербная демократия, гибридные режимы и авторитарные режимы. Северный сосед страны — Россия с 2011 года находится среди «авторитарных режимов», заняв 124-е в рейтинге с 3,31 баллами. По мнению экспертов The Economist Intelligence Unit, в ближайшие годы ситуация в России с демократией существенно не улучшится, в том числе из-за отсутствия оппозиции.

Южный сосед Монголии — Китайская народная республика заняла 151-е место, с 2,27 баллами.

В первую пятерку рейтинга попали Норвегия, Исландия, Швеция, Новая Зеландия и Финляндия. Германия заняла 13-е место. Завершают список Чад, Сирия, Центрально-Африканская Республика, ДР Конго и КНДР.

Из стран бывшего СССР наиболее высокие места в рейтинге — у Эстонии (27), Латвии (38) и Литвы (36). В группу «гибридных режимов» попали Украина (79), Молдавия (83), Армения (86) и Грузия (89). Авторитарными режимами по-прежнему остаются Казахстан (128), Азербайджан (146), Беларусь (150), Узбекистан (155) Таджикистан (160) и Туркмения (162).

В докладе отмечается, что эксперты не ожидают в ближайшие годы улучшения ситуации в Беларуси, Азербайджане, Туркмении, Казахстане, Таджикистане и Узбекистане, поскольку у оппозиции мало шансов прийти к власти.

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