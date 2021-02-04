Узбекистан получит 2,6 млн доз вакцины AstraZeneca

CentralAsia (UZ) - Узбекистан в рамках программы COVAX получит 2 млн 640 тысяч доз вакцины AstraZeneca/Oxford. Стоимость одной дозы вакцины составит примерно 3 доллара. Об этом сообщается на сайте ЮНИСЕФ.

Согласно предоставленной информации, вакцина против коронавируса по программе COVAX будет предоставлена 92 странам с малым и средним доходом до июня.

Вакцину специалисты фармацевтической компании AstraZeneca разработали совместно с учеными Оксфордского университета. Она является векторной вакциной. Принцип действия векторных вакцин заключается в том, что они содержат ослабленный безобидный вирус и ген коронавируса нового типа. В ряде стран вакцину AstraZeneca не рекомендовали использовать людям старше 65-70 лет. В журнале Lancet готовится к публикации обзор вакцины AstraZeneca и Оксфордского университета, в котором говорится, что ее применение снижает заражаемость коронавирусом на 67%.