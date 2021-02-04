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  4 февраля 2021
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В Монголии за сутки коронавирус выявлен у 31 человека

CentralAsia (MNG) -  В Монголии за последние сутки проведено 16 960 ПЦР тестов, и у 31 человека выявлен COVID-19. Все случаи были зарегистрированы в Улан-Баторе, сообщает Минздрав.

Также за сутки от коронавируса выздоровели 6 человек. Таким образом, всего в Монголии 1398 человек вылечились от коронавируса.

За все время пандемии в стране подтвердили 1890 случаев коронавируса. Из 454 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 83 находятся в тяжёлом состоянии, а 1 — в критическом.

Коронавирус в Монголии
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