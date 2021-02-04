В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1280 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Павлодарская область - 230;
- Акмолинская область - 168;
- город Нур-Султан - 153;
- город Алматы - 111;
- Западно-Казахстанская область - 109;
- Костанайская область - 85;
- Карагандинская область - 80;
- Алматинская область - 70;
- Северо-Казахстанская область - 70;
- Восточно-Казахстанская область - 63;
- Атырауская область - 58;
- Туркестанская область - 23;
- Актюбинская область - 18;
- Мангистауская область - 16;
- Жамбылская область - 10;
- город Шымкент - 9;
- Кызылординская область - 7.
Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 191 639 случаев коронавируса.