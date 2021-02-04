В Казахстане за сутки коронавирус выявлен у 1280 человек

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1280 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Павлодарская область - 230;

- Акмолинская область - 168;

- город Нур-Султан - 153;

- город Алматы - 111;

- Западно-Казахстанская область - 109;

- Костанайская область - 85;

- Карагандинская область - 80;

- Алматинская область - 70;

- Северо-Казахстанская область - 70;

- Восточно-Казахстанская область - 63;

- Атырауская область - 58;

- Туркестанская область - 23;

- Актюбинская область - 18;

- Мангистауская область - 16;

- Жамбылская область - 10;

- город Шымкент - 9;

- Кызылординская область - 7.

Таким образом, всего в стране на сегодняшний день выявлено 191 639 случаев коронавируса.

Коронавирус в Казахстане

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