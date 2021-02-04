[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Глава ЦИК Узбекистана сложил свои полномочия
Мирза-Улугбек Абдусаломов
Мирза-Улугбек Абдусаломов

CentralAsia (UZ) -  Мирза-Улугбек Абдусаломов, возглавлявший ЦИК Узбекистана свыше 15 лет, прекращает полномочия. Также прекращены полномочия 6 членов Комиссии.

Как сообщили в пресс-службе ОНД «Юксалиш» прекращаются полномочия председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирза-Улугбека Абдусаломова. Он возглавлял ЦИК с 2005 года.

Также Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела вопрос о прекращении полномочий 6 членов ЦИК.

Законодательная палата избрала 8 новых членов Центральной избирательной комиссии.

Согласно закону «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан», в состав ЦИК должны входить не менее 15 членов.

Ранее сообщалось, что выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Нижняя палата парламента Узбекистана на прошлой неделе рассмотрела и утвердила в первом чтении законопроект, в соответствии с которым очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, как ожидалось, а на два месяца раньше.

print
  • В Узбекистане открылась зимняя школа для женщин из Афганистана
  • Монголия окажет полную поддержку гражданам в реализации жилищной политики, - премьер-министр
  • Пандемия нанесла ущерб сфере перевозок Таджикистана на $26 млн


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com