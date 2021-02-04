Глава ЦИК Узбекистана сложил свои полномочия

Мирза-Улугбек Абдусаломов

CentralAsia (UZ) - Мирза-Улугбек Абдусаломов, возглавлявший ЦИК Узбекистана свыше 15 лет, прекращает полномочия. Также прекращены полномочия 6 членов Комиссии.

Как сообщили в пресс-службе ОНД «Юксалиш» прекращаются полномочия председателя Центральной избирательной комиссии Узбекистана Мирза-Улугбека Абдусаломова. Он возглавлял ЦИК с 2005 года.

Также Законодательная палата Олий Мажлиса рассмотрела вопрос о прекращении полномочий 6 членов ЦИК.

Законодательная палата избрала 8 новых членов Центральной избирательной комиссии.

Согласно закону «О Центральной избирательной комиссии Республики Узбекистан», в состав ЦИК должны входить не менее 15 членов.

Ранее сообщалось, что выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября этого года. Нижняя палата парламента Узбекистана на прошлой неделе рассмотрела и утвердила в первом чтении законопроект, в соответствии с которым очередные выборы президента республики пройдут не в первое воскресенье третьей декады декабря 2021 года, как ожидалось, а на два месяца раньше.