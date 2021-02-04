Выявлена новая мутация коронавируса, снижающая эффективность вакцин в 10 раз

- Азия и мир, общество
- 9:43, 04 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - Британские ученые из Кембриджского университета выявили опасные мутации коронавируса, снижающие эффективность вакцины в 10 раз.
Так, обнаружены 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии, сообщает ВВС.
Как показали антитела, извлеченные из крови людей, получивших вакцину BioNTech-Pfizer, эта вакцина в 10 раз менее эффективна против вируса с мутацией E484K.
Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок подтвердил, что случаи мутации были обнаружены в Бристоле и Ливерпуле, и теперь в затронутых районах этих городов будет проведено массовое тестирование.
Между тем первую дозу вакцины в Британии получили уже 10 млн человек, и ученые уверены, что программа вакцинации поможет снизить заболеваемость и смертность даже в том случае, если вакцина будет не так эффективна против новой мутации.