В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет

CentralAsia (UZ) - В Узбекистане 3 февраля депутаты утвердили законопроект о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный Кодексы и Кодекс об административной ответственности. Согласно дополнению, теперь лицам, вступившим в половой контакт в возрасте 16-18 лет грозит уголовная ответственность. При этом и партнеру должно быть меньше 18 лет. Кроме того, законом запрещается вступление в близкие связи в обмен на материальные и другие виды ценностей.

Помимо этого, депутаты хотят внести поправки в:

Статьи о принудительном труде несовершеннолетних

Статьи об участии в незаконных объединениях в сфере религии, вступления в различные незаконные секты и другие организации.

Депутаты Законодательной палаты считают, что все эти изменения помогут предотвратить использование детского принудительного труда, а также повысят позиции страны на международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.