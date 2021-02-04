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  4 февраля 2021
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В Узбекистане введут уголовную ответственность за половую связь до 18 лет

CentralAsia (UZ) -  В Узбекистане 3 февраля депутаты утвердили законопроект о внесении изменений в Уголовный, Уголовно-процессуальный Кодексы и Кодекс об административной ответственности. Согласно дополнению, теперь лицам, вступившим в половой контакт в возрасте 16-18 лет грозит уголовная ответственность. При этом и партнеру должно быть меньше 18 лет. Кроме того, законом запрещается вступление в близкие связи в обмен на материальные и другие виды ценностей.

Помимо этого, депутаты хотят внести поправки в:

Статьи о принудительном труде несовершеннолетних
Статьи об участии в незаконных объединениях в сфере религии, вступления в различные незаконные секты и другие организации.

Депутаты Законодательной палаты считают, что все эти изменения помогут предотвратить использование детского принудительного труда, а также повысят позиции страны на международных рейтингах благодаря выполнению международных обязательств.

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