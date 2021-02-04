Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 172 тысячи

CentralAsia (KZ) - За прошедшие сутки в Казахстане 1110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 172 209 человек, передает оперативный штаб.
В разрезе регионов:
- Алматы - 20 770;
- Нур-Султан - 20 670;
- Восточно-Казахстанская область - 19 559;
- Атырауская область - 15 122;
- Карагандинская область - 12 955;
- Павлодарская область - 12 709;
- Северо-Казахстанская область - 10 371;
- Западно-Казахстанская область - 9203;
- Костанайская область - 9035;
- Акмолинская область - 8808;
- Алматинская область - 7432;
- Шымкент - 5396;
- Жамбылская область - 5208;
- Туркестанская область - 3900;
- Актюбинская область - 3817;
- Мангистауская область - 3767;
- Кызылординская область - 3487.
Коронавирус в Казахстане
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