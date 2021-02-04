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  4 февраля 2021
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Число вылечившихся от коронавируса в Казахстане превысило 172 тысячи
// АКИpress

CentralAsia (KZ) -  За прошедшие сутки в Казахстане 1110 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, общее количество вылечившихся достигло 172 209 человек, передает оперативный штаб.

В разрезе регионов:

- Алматы - 20 770;

- Нур-Султан - 20 670;

- Восточно-Казахстанская область - 19 559;

- Атырауская область - 15 122;

- Карагандинская область - 12 955;

- Павлодарская область - 12 709;

- Северо-Казахстанская область - 10 371;

- Западно-Казахстанская область - 9203;

- Костанайская область - 9035;

- Акмолинская область - 8808;

- Алматинская область - 7432;

- Шымкент - 5396;

- Жамбылская область - 5208;

- Туркестанская область - 3900;

- Актюбинская область - 3817;

- Мангистауская область - 3767;

- Кызылординская область - 3487.

Коронавирус в Казахстане
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