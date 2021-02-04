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  4 февраля 2021
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15% населения Великобритании получили вакцину от коронавируса

CentralAsia (CA) -  Десять миллионов жителей Великобритании, а это 15% населения страны, получили первую дозу вакцины от коронавируса. Почти 500 тысяч привиты в полном объеме. Об этом сообщил Минздрав королевства.

«Несмотря на то, что на сегодняшний день у нас забрезжила надежда на лучшее, и количество пациентов с COVID-19 в больницах впервые за вторую волну пандемии начинает снижаться, уровень заболеваемости по-прежнему тревожно высок. Я очень сожалею, что за прошедшие сутки мы потеряли жизни 1322 человек», - приводит слова премьер-министра Британии Бориса Джонсона телеканал Euronews.

Британцев вакцинируют препаратами Pfizer и AstraZeneca. Глава Минздрава Мэтт Хэнкок сказал, что AstraZeneca показала способность сокращать число случаев передачи инфекции на 67%, в том числе и при бессимптомном течении. Эффективность прививки после второй инъекции - 83%.

В среду стало известно, что фармацевтические компании GlaxoSmithKline из Великобритании и CureVac из Германии согласовали план по совместной работе над вакцинами следующего поколения против коронавируса. Компании рассчитывают разработать мультивалентную вакцину и начать ее производство в следующем году.

К конце первого квартала бедные страны в рамках международного механизма Global Covax получат сто миллионов доз вакцины от коронавируса. Распределением занимается ЮНИСЕФ (детский фонд ООН). К концу июня ООН так же выделит из портфеля Global Covax 200 миллионов доз.

Генриетта Форе, исполнительный директор ЮНИСЕФ: «ЮНИСЕФ вместе с нашими партнерами, включая Панамериканскую организацию здравоохранения, получит доступ к миллиарду и ста миллионам доз вакцин примерно для ста стран. Цена составит примерно три доллара за дозу для государств с низким уровнем дохода и доходами ниже среднего».

Имеющиеся вакцины - важная составляющая глобальной борьбы с коронавирусом. Идеальная прививка, говорят ученые, должна обеспечить полную и пожизненную защиту от инфекции лишь с незначительными побочными эффектами для тех, кто ею вакцинирован.

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