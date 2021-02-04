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  4 февраля 2021
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В Монголии начали производить футбольные мячи из кожи яка

CentralAsia (MNG) -  В аймаке Сухбаатар начался выпуск футбольных мячей из коровьей кожи под названием «Зэв».

Название «Зэв» монгольским мячам было дано в честь Зэв ноёна. Зэв ноён (зэв от монгольского «кончик стрелы»). Зев (1181 — 1225 или 1231) — монгольский военачальник, темник, один из лучших полководцев Тэмуужина — Чингисхана.

Качество мяча можно проверить, загрузив приложение отслеживания мобильного телефона «Сертификат RMTS» из магазина Google Play или просто отсканировав приведенный QR-код. Можно, узнать из какой кожи какого яка сделан мяч и даже имена пастухов.


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Сообщается, что Швейцарское агентство по развитию и сотрудничеству (SDC) ведет переговоры с ФИФА о поставке монгольского мяча. Изготовить качественный брендированный футбольный мяч «с нуля» - значительно лучше и дешевле, чем печатать картинки по готовому.

На сегодняшний день в мире не существует технологий, позволяющих качественно брендировать готовый футбольный мяч. А монгольский мяч и его покрытие изготавливаются из натуральной кожи. Это при том, что во всем мире сегодня для производства мячей в основном применяют синтетику (полиуретан или поливинилхлорид).

Самое главное в монгольском футбольном мяче — подкладка. Это внутренняя прослойка между покрышкой и камерой.

Качество футбольного мяча напрямую зависит от толщины подкладки. Она влияет на качество отскока мяча и помогает сохранить его форму. Материалом для ее изготовления служит полиэстер или спрессованный хлопок. Современный профессиональный футбольный мяч состоит из четырёх и более слоев подкладки. Производители заявляют, что все эти требования учтены и при производстве монгольских мячей.

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