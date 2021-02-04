Названы три причины, почему некоторые люди не заражаются коронавирусом

CentralAsia (CA) - Кандидат медицинских наук Сергей Вознесенский рассказал РИА Новости о трех причинах, почему часть людей не заболевает коронавирусом.

По его словам, некоторые люди недавно перенесли вирусную инфекцию, переболели другим коронавирусом или же имеют местный иммунитет.



Инфекционист назвал антитела маркером, который показывает, что организм встречался с возбудителем болезни. При этом часть людей не восприимчива к таким заболеваниям, как, например, ВИЧ.



«При коронавирусной инфекции таких людей гораздо больше. Однозначно сделать вывод, по какой причине они невосприимчивы, — это еще на этапе научной дискуссии», - сказал Вознесенский.



Согласно первой версии, человек уже перенес заболевание, вызванное другими коронавирусами. В итоге у него появился перекрестный иммунитет.



Вторая версия, по словам Вознесенского, заключается в том, что при встрече с коронавирусом человек может уже иметь высокий уровень интерферонов из-за контакта с другой вирусной инфекцией, что в итоге снизило восприимчивость к ней.



Третья версия говорит о возможном существовании местных элементов иммунитетов, иммунных комплексов, которые препятствуют проникновению вируса на уровне слизистой дыхательных путей.