Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 78 916

CentralAsia (UZ) - По состоянию на 3 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 916 (+57).

По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 6 регионах страны.

За сутки в Ташкенте вылечено 27 пациентов, всего выздоровели 77 368 (+35) человек, показатель выздоровления составляет 98%.

Из 927 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.