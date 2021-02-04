Число случаев коронавируса в Узбекистане достигло 78 916

- Узбекистан, общество
- 11:04, 04 февраля 2021
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CentralAsia (UZ) - По состоянию на 3 февраля количество зарегистрированных случаев коронавируса в Узбекистане составляет 78 916 (+57).
По данным Минздрава, новые случаи выявлены в 6 регионах страны.
За сутки в Ташкенте вылечено 27 пациентов, всего выздоровели 77 368 (+35) человек, показатель выздоровления составляет 98%.
Из 927 пациентов, которые в настоящее время проходят лечение в медицинских учреждениях, 153 находятся в тяжёлом состоянии, а 29 - в критическом.