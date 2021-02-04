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  4 февраля 2021
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В Туркменистане началась вакцинация российской вакциной от COVID-19

CentralAsia (TM) -  3 февраля корреспонденты Азатлыка а Ашхабаде сообщили, что в столице началась вакцинация медперсонала российской вакциной от COVID-19 "Спутник V". Второй укол будут делать через три недели.

В ходе подготовки к вакцинации населения от коронавируса с начала января в стране составляют списки лиц для вакцинации, а сотрудники областных медучреждений прошли стажировку в столице. В это время в столице осуществляется забор анализов у людей старше 60 лет, в том числе на наличие антител, а в поликлиниках Лебапского образовались огромные очереди на оформление документов, требуемых для вакцинации от COVID-19, в том числе электронной медицинской карты.

Туркменистан, официально заявляющий об отсутствии зарегистрированных случаев коронавирус на своей территории готовится к массовой вакцинации населения. В январе страна зарегистрировала сразу две российские вакцины.

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