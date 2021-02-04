Туркменскую вышивку предложили внести в Репрезентативный список нематериального наследия ЮНЕСКО

CentralAsia (TM) - Минкульт Туркменистана обсудил вопросы внесения искусства туркменской вышивки в Репрезентативный перечень нематериального культурного наследия UNESCO. Обсуждение с участием представителей Кластерного офиса UNESCO в Тегеране прошло в видео-режиме.

Рассматривая задачи подготовки совместных с иранской стороной предложений, участники переговоров обговорили мультиноминационный файл «Искусство вышивки». Ролик повествует об искусстве рукоделия, которым туркменская нация занимался с древних времен. На сегодняшний день оно стало одной из основополагающих частей наследия нации.

Ручная вышивка издревле была отражением самобытности туркменских традиций. Признав её крупное значение в глобальном масштабе, UNESCO поспособствует сбережению вышеозначенной разновидности национального искусства, укреплению взаимосвязей между различными культурами.