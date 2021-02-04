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  4 февраля 2021
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Российский режиссер Дмитрий Астрахан поставит в Ташкенте спектакль «Леди на день»

CentralAsia (UZ) -  В Ташкент прилетел известный российский режиссер театра и кино Дмитрий Астрахан, чтобы поставить спектакль "Леди на день", сообщили местные СМИ.

Заслуженный деятель искусств РФ Дмитрий Хананович Астрахан поставит пьесу в Молодежном театре Узбекистана. Продюсер, телеведущий и киноактёр будет работать с труппой театра над постановкой спектакля по пьесе "Леди на день".

Пьеса написана по одноимённому рассказу Дэймона Раньона. Зрители становятся свидетелями одного безумного дня из жизни американского города, дня, наполненного оптимизмом, юмором и ожиданием чудес.

Визит режиссера организован Фондом развития культуры и искусства с целью расширения репертуара Молодежного театра Узбекистана. Премьера спектакля запланирована на апрель этого года.

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