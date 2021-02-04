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  4 февраля 2021
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Сиденье с личного унитаза Гитлера выставят на аукцион. Фото

CentralAsia (CA) -  На следующей неделе в штате Мэриленд на аукцион будет выставлено сиденье с личного унитаза Адольфа Гитлера, сообщает Daily Mail.

Цена предмета будет составлять 15 000 фунтов стерлингов. Сиденье было украдено американским солдатом из личной ванной Гитлера в резиденции Бергхоф в Альпах.

Солдат Рагнвальд Борх вместе с французской армией одним из первых оказался в доме Гитлера.

Сиденье с крышкой и еще несколько «сувениров», а также фотографии и вырезки из газет военных времен, подтверждающих слова семьи, были выставлены в подвале дома Борха в Нью-Джерси.

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