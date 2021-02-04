Сиденье с личного унитаза Гитлера выставят на аукцион. Фото
- Азия и мир, общество
- 11:31, 04 февраля 2021
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CentralAsia (CA) - На следующей неделе в штате Мэриленд на аукцион будет выставлено сиденье с личного унитаза Адольфа Гитлера, сообщает Daily Mail.
Цена предмета будет составлять 15 000 фунтов стерлингов. Сиденье было украдено американским солдатом из личной ванной Гитлера в резиденции Бергхоф в Альпах.
Солдат Рагнвальд Борх вместе с французской армией одним из первых оказался в доме Гитлера.
Сиденье с крышкой и еще несколько «сувениров», а также фотографии и вырезки из газет военных времен, подтверждающих слова семьи, были выставлены в подвале дома Борха в Нью-Джерси.