Сбежавшие из Китая уйгуры рассказали о постоянных изнасилованиях и пытках в «лагерях перевоспитания», - ВВС

CentralAsia (CA) - Женщины, которые побывали в так называемых китайских «лагерях перевоспитания» для уйгуров, рассказали о систематических изнасилованиях и пытках в камерах, где нет видеонаблюдения. Об этом сообщает служба BBC News.

Одна из героинь — 42-летняя Турсунай Зиавудун — провела в таком лагере девять месяцев и сказала, что это время станет для нее «возможно, самым незаживающим увечьем». Женщине удалось сбежать из страны, и сейчас она находится в США. По ее словам, сотрудники лагеря каждую ночь выводили некоторых женщин из камер и насиловали. Мужчины были в масках. Сама Турсунай, по ее словам, трижды подвергалась групповому изнасилованию, а также изнасилованию электрошокером.

Также женщина призналась, что не сразу рассказала СМИ о проиcходившем, потому что какое-то время после побега жила в Казахстане и боялась, что ее отправят обратно в Синьцзян — автономный район Китая, где уйгуров и заключают в «лагеря перевоспитания».

Другая бывшая заключенная, которая провела в лагере 18 месяцев, сообщила BBC, что она раздевала женщин и надевала на них наручники перед тем, как оставить их с наедине с мужчинами в камере. После всего она же убирала комнаты. По словам этой женщины, китайцы были готовы платить деньги за то, чтобы выбрать самых красивых молодых девушек.

Турсунай Зиавудун добавила, что некоторые девушки не возвращались в камеры. Другим угрожали расправой, если они будут говорить о происходящем.

По словам Турсунай Зиавудун, в «лагерях перевоспитания» ее и других заключенных заставляли смотреть пропагандистские программы, насильно подстригали им волосы. На допросе Зиавудун били, пинали в живот, а потом говорили, что «кровотечение для женщины — это нормально».

Также уйгуров якобы насильно учили китайскому языку. Об этом BBC рассказала этническая казашка, гражданка Китая Кельбинур Седик, которую наняли в лагерь в качестве учителя. Другая учительница, вынужденная работать в лагерях, Сайрагул Сауытбай, сообщила, что стала свидетельницей группового публичного изнасилования. Якобы девушку привели к другим задержанным и начали насиловать ее, чтобы запугать тех, у кого хотели выбить признательные показания.

«Это было абсолютно ужасно. Я чувствовала себя мертвой», — сказала Сауытбай.

По словам рассказчиц, в лагере Кунес женщин стерилизовали (ранее об этом уже были публикации) и проводили над ними медицинские эксперименты. При этом информацию о стерилизации женщин китайское правительство отрицает.

Бывший охранник лагеря на условиях анонимности рассказал BBC по видеосвязи (он находился за пределами Китая), что задержанным отказывали в еде за такие нарушения, как неспособность точно запомнить отрывки из книг о Си Цзиньпине. Об изнасилованиях он ничего не знает.

Правительство Китая не ответило на вопросы BBC об обвинениях в изнасилованиях и пытках. Чиновники продолжают повторять, что лагеря в Синьцзяне — это не места заключения, а «центры профессионального образования и обучения».

Зиавудун и другие девушки были освобождены в декабре 2018 года, потому что у них были мужья или родственники в Казахстане.

«Их цель — уничтожить всех. И все это знают», — сказала Зиавудун.

Уйгуры — тюркский коренной народ Восточного Туркестана. Сейчас это Синьцзян-Уйгурский автономный район КНР. По вероисповеданию — мусульмане-сунниты. В Китае их насчитывается около 11 миллионов.

Власти КНР заявляют, что лагеря в Синьцзяне предназначены для противодействия экстремизму, но в США и других странах считают, что более миллиона человек, почти все мусульмане, заключены без суда.