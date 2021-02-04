[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  4 февраля 2021
экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Times: Вот как может начаться третья мировая война

CentralAsia (CA) -  Вооруженные силы многих стран в последнее время сильно зависят от искусственного интеллекта (ИИ), и этим обстоятельством в своих целях могут воспользоваться Россия и Китай, пишет обозреватель Times Роджер Бойес в статье заголовком «Вот как может начаться следующая мировая война».

В 2018 году специалисты из Китая, России, США и Великобритании приехали в Лондон, чтобы провести игровую симуляцию и оценить влияние ИИ на ядерную стабильность в мире. Согласно легенде, в июне 2021 года правительства нескольких стран получат сообщения о том, что мир находится на пороге ядерной войны из-за видео и военных отчетов, которые кажутся правдивыми, но на самом деле сфабрикованы, пишет автор.

В ходе симуляции три ядерные державы почувствовали, что находятся под угрозой и переключились в режим войны. Главным фактором, повлиявшим на эту ситуацию на всех уровнях, стал ИИ, говорится в статье.

Командование и управление ядерными силами этих стран полагаются на алгоритмы машинного обучения. ИИ собирает и обрабатывает информацию и предупреждает принимающих решения командиров и политиков о потенциальных угрозах. Это полезная функция, если она дает больше времени для оценки ситуации, но только не в случае, если данные были сфальсифицированы и искусственный интеллект приходит к выводу о неизбежной атаке, опираясь на подлог, отмечает Бойес.

Американские спецслужбы уверяют, что Россия и Китай уже способны обманывать ИИ, работающий на американских военных, пишет ВВС. Они пришли к такому выводу на основе того, что обе страны пытаются завербовать различных специалистов, связанных с Пентагоном, и людей, которые могли бы обеспечить доступ к американским программам обучения ИИ.

Проще говоря, идет гонка вооружений в сфере искусственного интеллекта. В нее вовлечены всевозможные силы: хакеры, преступники, менеджеры социальных сетей, бойцы информационного фронта, аналитики данных, математики, специалисты по моделированию и еще множество людей, которые уверены, что новым полем битв стали гибридные войны, утверждает автор.

print
  • За сутки в Узбекистане выявили 58 новых случаев коронавируса. Всего 78 859
  • Пандемия нанесла ущерб сфере перевозок Таджикистана на $26 млн
  • В Казахстане за сутки от коронавируса выздоровели более 1,1 тыс. человек


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2021.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com